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На Рівненщині атаковано торговельний центр, троє людей поранені – ОВА

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Троє людей дістали поранень унаслідок атаки на торговельний центр у Рівненській області, двох із них госпіталізували, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль у вівторок.

"Торговий центр зазнав атаки на Рівненщині. За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували. Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків позакривати вікна", – наголосив він в дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

За його словами, на місці події разом із відповідними службами триває робота.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/13022

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #атака #тц #рівненська_область
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