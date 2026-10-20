На Рівненщині атаковано торговельний центр, троє людей поранені – ОВА

Троє людей дістали поранень унаслідок атаки на торговельний центр у Рівненській області, двох із них госпіталізували, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль у вівторок.

"Торговий центр зазнав атаки на Рівненщині. За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували. Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків позакривати вікна", – наголосив він в дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

За його словами, на місці події разом із відповідними службами триває робота.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/13022