Оформити виплати по вагітності та пологам відтепер можна в "Дії" – Корецький

Оформити виплати у зв'язку з вагітністю та пологами й допомогу по догляду за дитиною до року відтепер можна в "Дії", повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Після подання заяви онлайн "Дія" передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він додав, що також оформити виплати можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) або через уповноважених осіб територіальних громад.

Прем'єр нагадав, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, становить 7 тис. грн щомісяця, допомога по догляду за дитиною до року становить 7 тис. грн щомісяця, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю, – 10,5 тис. грн щомісяця.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/889