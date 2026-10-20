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ВАКС стягнув у дохід держави 79 вагонів, підконтрольних російському підприємцю

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ВАКС стягнув у дохід держави 79 вагонів, підконтрольних російському підприємцю

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила позов Міністерства юстиції України та застосувала санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", до російського підприємця та АТ "Інтер Карго Компані", повідомляє ВАКС.

"ВАКС стягнув у дохід держави активи, які на праві власності належать товариству та перебувають в опосередкованому володінні підприємця, а саме 79 залізничних вагонів: 69 напіввагонів 2010-2012 років побудови; 9 глуходонних напіввагонів 2017 року побудови; фітингову платформу 2014 року побудови", – йдеться в повідомленні суду у вівторок.

Апеляційна скарга може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів з дня проголошення судового рішення.

Джерело: https://t.me/hcacofficial/7210

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#вакс #вагони #стягнення
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