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Керівник САП на міжнародному форумі в Бухаресті: боротьба з корупцією допомагає зберігати ресурси для оборони держави

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Керівник САП на міжнародному форумі в Бухаресті: боротьба з корупцією допомагає зберігати ресурси для оборони держави

Антикорупційним органам України потрібні швидший доступ до доказів, спільні слідчі групи, допомога з арештом і поверненням активів та міжнародна правова співпраця у питаннях екстрадиції, наголошує керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

В телеграм-каналі у вівторок САП повідомляє, що керівник антикорупційної прокуратури виступив на першому Міжнародному антикорупційному форумі IACF 2026 у Бухаресті (Румунія).

За інформацією САП, форум, ініційований Україною за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI), об'єднав близько 100 фахівців із протидії корупції, зокрема 75 міжнародних представників із 32 країн та міжнародних організацій.

Згідно з повідомленням, Клименко на форумі представив результати роботи САП і НАБУ та окреслив напрями міжнародної співпраці, необхідні для розслідування топкорупції й повернення активів.

"Корупційні справи часто виходять за межі державних кордонів. Кошти проходять через іноземні компанії, активи зберігаються за кордоном, а підозрювані можуть виїжджати з України. Нам потрібні швидший доступ до доказів, спільні слідчі групи, допомога з арештом і поверненням активів, міжнародна правова допомога та співпраця у питаннях екстрадиції", – наводяться в повідомленні слова керівника САП.

Клименко підкреслив, що під час повномасштабної війни боротьба з корупцією допомагає зберігати ресурси для оборони та стійкості держави.

"Зловживання в оборонних закупівлях позбавляють військових необхідного забезпечення, а корупція в енергетиці створює додаткові ризики в умовах російських атак", – зазначається в повідомленні.

За даними антикорупційної прокуратури, попри виклики війни, антикорупційні інституції продовжують доводити справи до судових рішень. За перші дев'ять місяців 2026 року у справах НАБУ і САП набрали законної сили 86 обвинувальних вироків щодо 116 осіб.

Також, як зауважують в САП, Клименко приділив увагу незалежності антикорупційних органів, оскільки можливість ухвалювати рішення на підставі закону й доказів є необхідною умовою подальших результатів.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#оборона #боротьба #сап
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