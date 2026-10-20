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Від удару РФ загинули троє працівників Краматорської ТЕЦ – директор "Краматорськтеплоенерго"

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 Від удару РФ під час виконання службових обов'язків у зоні активних бойових дій загинули троє працівників Краматорської ТЕЦ, повідомив директор КП "Краматорськтеплоенерго" Роман Поліщук.

"Загинули троє наших працівників. Під час забезпечення людей базовими потребами, в зоні активних бойових дій. Це страшна втрата. Найщиріші співчуття родинам загиблих. Ці люди – герої", – сказав Поліщук в коментарі "Енергореформі".

За його словами, загиблі диспетчер підприємства Андрій Дорош, 1978 р. н., слюсар з ремонту устаткування теплових мереж Юрій Бірюков, 1984 р.н., та диспетчер підприємства Віталій Кобцев, 1979 р.н.

Як повідомлялося, надати статус учасника бойових дій працівникам підприємств критичної інфраструктури, які працюють у прифронтовій зоні, закликали уряд Асоціація об'єктів критичної інфраструктури (АОКІ) та Асоціація "Укрводоканалекологія".

Автор

Редактор · Енергетика
#жертви #тец #обстріл
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