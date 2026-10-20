Уряд затвердив механізм за якого держава зможе компенсувати до 80% збитків від ворожих атак на цивільні судна – Мінінфраструктури

Кабінет міністрів України затвердив механізм державних гарантій, що передбачатиме до 80% компенсації збитків від російських атак на цивільні судна, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Попри постійні загрози, морська логістика України продовжує працювати. Наше завдання – забезпечити її стабільність та створити додаткові гарантії для судновласників, які здійснюють перевезення до українських портів", – написав він в телеграм-каналі.

Передбачається, що в межах затвердженого механізму, держава зможе компенсувати до 80% оціненої шкоди, якщо відповідні ризики не покриваються страховиком.

У Мінінфраструктури уточнили, що йдеться про пошкодження або знищення суден, втрату чи пошкодження вантажів, витрати на аварійно-рятувальні роботи та інші передбачені механізмом збитки. Крім того, компенсація поширюватиметься на власників, операторів та фрахтувальників суден під українським та іноземними прапорами, які забезпечують перевезення вантажів.

Як зазначають в міністерстві, рішення уряду покликане зменшити фінансові ризики для учасників морських перевезень та підтримати безперервність української експортно-імпортної логістики.

"Російські атаки не повинні зупиняти український експорт. Працюємо над тим, щоб морські перевезення залишалися доступними, а українські підприємства зберігали можливість постачати свою продукцію на світові ринки", – зауважив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України.