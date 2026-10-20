На Хмельниччині внаслідок атаки двоє людей дістали поранень, пошкоджено житлові будинки та авто – ОВА

Двоє жителів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області дістали уламкових поранень унаслідок ворожої атаки у вівторок, також пошкоджено чотири житлові будинки та два легкові автомобілі, повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

"Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки в Кам'янець-Подільському районі двоє місцевих мешканців отримали уламкові поранення та звернулися до медичного закладу. Медики надають їм необхідну допомогу", – написав Тюрін у Телеграм-каналі.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджено балкони та вікна у трьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку, а також два легкові автомобілі.

Крім того, у Хмельницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа на підприємстві. На місці працюють рятувальники, зазначив очільник ОВА.