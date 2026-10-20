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Кабмін затвердив експериментальний проєкт з будівництва комбінованих водних переправ

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Кабмін затвердив експериментальний проєкт з будівництва комбінованих водних переправ

Кабінет міністрів України затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва комбінованих водних переправ і під'їздів до них у кількох областях.

Відповідну постанову №1295 уряд затвердив 15 жовтня.

Зазначається, що уряд рекомендує Київській міській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Черкаській обласним військовим адміністраціям вирішити питання щодо виділення у 2026 році коштів з місцевих бюджетів для виконання першочергових робіт з будівництва водних переправ та під'їзних шляхів.

Строк реалізації експериментального проєкту – не довше двох років з дня набрання чинності постанови.

Згідно з постановою, будівництво комбінованих водних переправ та під'їзних шляхів до них вноситься до переліку будівельних робіт, які можна виконувати без дозвільних документів, і після закінчення яких об'єкт не підлягає введенню в експлуатацію.

Крім того, вносяться зміни до порядку розпорядження майном АТ "Укрзалізниця", де готова щебенева продукція для використання у будівництві водних переправ може відчужуватися (продаватися) товариством без застосування конкурентних засад і процедур у період дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

#переправи #уряд #будівництво
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