Бутенко по результатам вступної кампанії-2026: молодь продовжує обирати українські університети

На бакалаврат до українських закладів вищої освіти зараховано понад 237 тис. вступників, що на 31,8 тис. або 16% більше, ніж торік, повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

"Молодь продовжує обирати українські університети. І для майбутнього нашої країни це надзвичайно важливо. Маємо результати вступної кампанії 2026 року. Станом на 15 жовтня, день завершення кампанії, на бакалаврат до українських закладів вищої освіти зараховано понад 237 тисяч вступників – на 16% більше, ніж торік. Загалом цьогоріч вступники на всі рівні вищої освіти подали понад 1,3 мільйона заяв. Це рекордний показник від початку повномасштабного вторгнення", – написав Бутенко в мережі Facebook.

У Міносвіти розповіли, що на бюджетні місця бакалаврату в 2026 році зараховано 64 625 вступників, на контракт – 162 307, що на 11,5% і 18,3% відповідно перевищує показник 2025 року.

Окремо на медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру після школи зараховано 10 249 вступників, із них 5 652 – на бюджет і 4 597 – на контракт, що на 11,7% більше, ніж у минулому році.

У відомстві розповіли, що більшість вступників на бюджет здобуватимуть вищу освіту за пріоритетним для себе напрямом, зокрема, 72,9% бюджетних зарахувань на бакалаврат і медичну магістратуру відбулися за першим пріоритетом, а 93,1% – за одним із перших трьох.

Міносвіти нагадало, що державне фінансування спрямовується, зокрема, на підготовку фахівців, потрібних для розвитку та відновлення країни. Серед лідерів бюджетного набору на бакалаврат: середня освіта: 5 749 зарахованих; будівництво та цивільна інженерія – 3 318; комп'ютерні науки – 2 946; електрична інженерія – 2 864; агрономія – 2 343.

Порівняно з 2025 роком бюджетний набір на будівництво та цивільну інженерію зріс на 31,8%, на електричну інженерію – на 40,1%, на автоматизацію, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніку – на 29,9%.

Зазначається, що за кількістю зарахувань на бакалаврат і медичну магістратуру лідирують заклади Києва – 54 395, Львівської області – 27 914 та Харківської області – 20 782. До першої п'ятірки також увійшли Одеська область із 17 619 зарахуваннями та Дніпропетровська – із 13 975. Заклади Запорізької області мають 7 548 зарахувань, Миколаївської – 4 158, Сумської – 3 489.

Крім того, на магістратуру на базі бакалавра зараховано 97 081 вступника: 28 197 – на бюджет, 68 884 – на контракт. Загальний набір майже не змінився порівняно з 2025 роком – різниця становить 25 осіб. Водночас бюджетний набір скоротився на 7,6%, а контрактний зріс на 3,4%.

На підготовку докторів філософії та докторів мистецтва зараховано 6 410 вступників (6 344 вступники – доктори філософії та 66 – доктори мистецтва). З них 5 256 – на бюджет і 1 154 – на контракт. Порівняно з аспірантським блоком торішньої кампанії це на 11,2% більше.

"Понад половина вступників отримують ту чи іншу форму державної підтримки – бюджетні місця, переведення на бюджет завдяки перерозподілу місць або гранти, які покривають частину вартості контрактного навчання. Цьогоріч грантова підтримка вперше поширилася й на вступників до магістратури на основі бакалавра: базові суми грантів становлять 27 або 40 тисяч гривень на навчальний рік", – розповіли в Міносвіти.

Серед іншого, зазначається, що на бюджет переведено 11 029 осіб. Зокрема, у категорії, що охоплює учасників бойових дій та споріднені статуси, переведено 3 764 особи, а в категорії дітей УБД та інших визначених законодавством груп – 2 959. Окрім того, за квотою-2 на бюджет бакалаврату й медичної магістратури зараховано 6 107 осіб.