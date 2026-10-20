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Росіяни атакували Краматорськ, загинули троє цивільних – прокуратура

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Росіяни атакували Краматорськ, загинули троє цивільних – прокуратура

Російські окупанти у вівторок, 20 жовтня, обстріляли Краматорськ, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Внаслідок атаки тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістали троє чоловіків 42, 47 й 48 років. Також травмовано жінку та 38-річного чоловіка. У потерпілих діагностовано уламкові поранення й мінно-вибухові травми", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у місті пошкоджено 3 багатоквартирні житлові будинки. Тип озброєння встановлюється.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#краматорськ #жертви #атака
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