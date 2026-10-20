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Загинув водій шатлу НВМК під час ранкової атаки РФ на автодорозі Київ-Одеса

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Під час ранкової російської атаки у Фастівському районі на автодорозі Київ-Одеса загинув водій шатлу Національного військового меморіального кладовища (НВМК), пасажири не постраждали, повідомили в державній установі.

"Під час ранкової російської атаки, на автодорозі М-05 Київ-Одеса загинув Андрій – водій шатлу, який надавав послуги з перевезення з Києва до Національного військового меморіального кладовища. Він виконував рейс, коли автобус зазнав пошкоджень унаслідок ворожого удару. Андрій був за кермом. Допомагав людям дістатися до Меморіалу, де поховані їхні рідні та побратими", – йдеться в повідомленні НВМК.

Зазначається, що в момент атаки в шатлі перебували пасажири, але ніхто з них не постраждав.

Наразі рух шатлу призупинено, а про відновлення рейсів буде повідомлено додатково.

Раніше очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ-Одеса згоріли автомобілі, йшлося, що є загиблі та травмовані.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#київська #нвмк #атаки_рф
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