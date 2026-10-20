ДБР повідомило про підозру посадовцям в/ч на Донеччині за розкрадання продовольства для військових

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру начальнику продовольчої служби тилу логістики та начальнику складу господарчого взводу роти забезпечення продовольством однієї з військових частин на Донеччині за продаж цивільному населенню надлишкових продуктів харчування.

"Посадовці забезпечували отримання продуктів з розрахунку на більшу кількість військовослужбовців, ніж фактично перебувала у підрозділі", – інформує ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

У відомстві наголошують, що надлишково отримане продовольство зловмисники привласнювали та реалізовували цивільному населенню.

"Сума збитків перевищує 2,7 млн грн. Схема діяла з вересня 2025 року до лютого 2026 року", – уточнюється в повідомленні.

За інформацією Бюро, начальник складу привласнював надлишково отримані продукти та організував їх збут цивільному населенню Краматорського району Донецької області.

"Начальник продовольчої служби тилу логістики, своєю чергою, не забезпечив належного контролю за видачею продуктів. Він систематично оформлював накладні із завищеною кількістю військовослужбовців, хоча мав доступ до документів, за якими міг перевірити ці дані", – зазначають у відомстві.