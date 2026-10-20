За минулий тиждень підрозділи МВС знищили понад 4 тис. ворожих безпілотників – Вигівський

Підрозділи системи МВС України цілодобово протидіють дроновим атакам ворога по України, лише за минулий тиждень нацгвардійці, прикордонники та поліцейські у складі мобільних вогневих груп знищили понад 4 тис. ворожих безпілотників, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

В телеграм-каналі у вівторок міністр зазначив, що минулої ночі 13 регіонів країни були атаковані ворогом: під обстрілом на Сумщині опинилися підрозділи поліції та ДСНС, на Запоріжжі через влучання безпілотника в автомобіль поранені четверо рятувальників.

"Також вранці був удар по передмістю Києва – в годину пік, коли багато людей їхали у справах до столиці. На жаль, троє цивільних загинули, є постраждалі", – наголосив Вигівський.

Він зауважив, що підрозділи системи МВС цілодобово протидіють таким дроновим атакам: гвардійці, прикордонники та поліцейські у складі мобільних вогневих груп виявляють і знищують повітряні цілі на різних напрямках.

"Лише за минулий тиждень наші підрозділи знищили понад 4 тисячі ворожих безпілотників. Близько 3600 із них у зоні бойових дій та ще понад 430 далекобійних БпЛА, зокрема "Шахедів" і "Гербер", які летіли вглиб країни", – повідомив глава МВС.