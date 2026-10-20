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Сили оборони уразили пункт управління, ремонтний підрозділ і склади окупантів на ТОТ – Генштаб

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Сили оборони уразили пункт управління, ремонтний підрозділ і склади окупантів на ТОТ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в понеділок та в ніч на вівторок уразили пункт управління російських окупантів, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження живої сили противника на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, уражено пункт управління підрозділу окупантів поблизу Федорівки Запорізької області та ремонтний підрозділ російської армії в районі Кальміуського Донецької області.

"Знищення таких об'єктів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт", – зазначає Генштаб у повідомленні у Facebook у вівторок.

Також українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів противника поблизу Кріпенського Луганської області, Рівнополя Донецької області та Лагідного Запорізької області.

Крім того, завдано ударів по місцях зосередження російських військових у районах Рибалівки, Басані, Федорівки та Миколаївки Запорізької області, Зеленого Гаю, Горлівки та Селидового Донецької області, а також Сватового Луганської області.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #ураження #генштаб
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