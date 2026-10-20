РФ атакувала дроном об'єкт "Газмереж" на Дніпропетровщині – голова правління

БпЛА РФ атакував та пошкодив один з об'єктів ТОВ "Газорозподільні мережі України" в Дніпропетровській області, повідомила голова правління компанії Людмила Кіндер.

"Вночі ворожий БпЛА пошкодив один із об'єктів Дніпропетровської філії "Газмереж". Унаслідок влучання зайнявся бокс, пошкоджено стіни та дах будівлі. На щастя, у цей час працівників на об'єкті не було, тож ніхто не постраждав", – написала Кіндер у своєму Facebook у вівторок.

За її словами, фахівці ДСНС обстежили територію, наразі уточнюється обсяг пошкоджень та необхідних відновлювальних робіт.