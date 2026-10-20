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На Дніпропетровщині викрито схему розкрадання природнього газу на понад 65 млн грн

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На Дніпропетровщині викрито схему розкрадання природнього газу на понад 65 млн грн

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила масштабну схему розкрадання природного газу з державної газотранспортної системи (ГТС) України на понад 65 млн грн, повідомляє СБУ.

"За результатами комплексних заходів на Дніпропетровщині нейтралізовано злочинну групу, яка приховано викачувала промислові обсяги "блакитного палива" з магістрального трубопроводу для продажу", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

Встановлено, що вкрадений газ фігуранти реалізовували через підконтрольні АЗС як автомобільне пальне.

"У такий спосіб протягом 2025-2026 років зловмисники привласнили майже 3,4 мільйона кубометрів природного газу на суму понад 65 мільйонів гривень", – наголошують в СБУ.

Як з'ясувало розслідування, оборудку організував керівник служби газовимірювань та метрології регіонального управління держаної газової компанії, а до незаконної діяльності залучив свого підлеглого – начальника дільниці відповідного підрозділу.

За даними СБУ, щоб приховати несанкціоноване викачування газу з "труби", фігуранти відключали лічильники на ГТС, підробляли облікові дані та звітні документи.

"Для реалізації наступного етапу оборудки посадовці задіяли 11 спільників – представників афілійованого приватного підприємства, що займається оптовою торгівлею пальним", – уточнюють у відомстві.

Встановлено, що фігуранти перевозили "блакитне паливо" пересувними газовими заправниками на власні компресорні станції для продажу своїм клієнтам за готівку.

Під час обшуків у фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, чорнові записи та бухгалтерську документацію з доказами "схеми".

Слідчі Служби безпеки повідомили всім 13 учасникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах організованою групою); ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією в комп'ютерних системах, вчинені організованою групою).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за сприяння керівництва ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровщина #газ #розкрадання
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