Профільні асоціації закликали уряд надати статус УБД працівникам критичної інфраструктури у прифронтовій зоні

Надати статус учасника бойових дій працівникам підприємств критичної інфраструктури, які працюють у прифронтовій зоні, закликали уряд Асоціація об'єктів критичної інфраструктури (АОКІ) та Асоціація "Укрводоканалекологія".

Цю позицію вони оприлюднили під час круглого столу "Зима 2026-2027: як не допустити колапсу тепло- та водопостачання в Україні", який днями відбувся у форматі онлайн.

Учасники заходу наголосили, що надзвичайно складні безпекові умови та виконання завдань, які виходять далеко за межі звичайних професійних обов'язків, потребують належного державного визнання і соціального захисту цих працівників.

"Мої фахівці виїжджають на ліквідацію наслідків обстрілів іноді навіть далі, ніж доходять військові. При цьому вони не мають ані засобів індивідуального захисту, ані броньованих автомобілів, ані жодного іншого спорядження для такої роботи", – зазначив директор КП "Краматорськтеплоенерго" Роман Поліщук.

Він висловив переконання, що заробітна плата таких працівників має відповідати рівню грошового забезпечення військовослужбовців. Крім того, Поліщук запропонував створити при профільних міністерствах або Кабміні окремий департамент для оперативного розв'язання проблем критичної інфраструктури поблизу лінії фронту.

Під час круглого столу також було запропоновано винести питання функціонування критичної інфраструктури у прифронтовій зоні на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та залучити профспілки до захисту прав працівників і просування необхідних державних рішень.

Як повідомлялося, раніше в АОКІ заявляли, що ситуація із заблокованими рахунками підприємств теплокомуненерго в Держказначействі, яка виникла через рішення Кабміну щодо економії бюджетних коштів, потребує нагального розв'язання, оскільки напряму загрожує зривом опалювального сезону по всій Україні.