Інтеграція та обмін даними між платформами Дія та Київ Цифровий спрощує користування міськими сервісами – КМДА

Інтеграція платформ Дія та Київ Цифровий спрощує користування міськими сервісами, дозволяючи отримувати послуги без зайвих довідок, документів і походів до установ, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Інтеграція вже допомагає тисячам людей користуватися міськими сервісами. Так, Захисники і Захисниці вже здійснили 950 тис. безкоштовних паркувань через Київ Цифровий. Щоби скористатись правом на пільгу, не треба залишати документи під склом, достатньо поділитися посвідченням ветерана через Дія", – йдеться у повідомленні.

Ще у 77 тис. випадків інтеграція допомогла швидко забрати евакуйовані автомобілі зі штрафмайданчика. Так, під час поширення документів через Дію користувач одразу отримує QR-код, отже, не витрачає час на додаткові перевірки.

Крім того, новим сервісом безкоштовного паркування для осіб з інвалідністю вже скористалися близько 4 606 разів.

"І це лише частина можливостей, які відкриває взаємодія державних і міських сервісів. Раніше цифровізація часто означала перенесення паперових послуг у телефон. Тепер підхід інший: сервіс має працювати так, щоб людині не доводилося робити зайвого. Кілька натискань – і Дія вже підтверджує необхідні дані, а користувач отримує швидкий і зручний сервіс у Київ Цифровий. Так інтеграції допомагають не лише спрощувати наявні сервіси, а й створювати нові – ті, які раніше було складно або неможливо реалізувати без обміну даними між системами", – наголосили в КМДА.