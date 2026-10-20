Узбекистан і США мають намір розробити програму торговельно-інвестиційного співробітництва до 2035р

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв запропонував розробити програму торговельно-інвестиційного та технологічного співробітництва між Ташкентом і Вашингтоном до 2035 року.

З такою пропозицією Мірзійоєв виступив 19 жовтня в Самарканді на другому засіданні Американсько-узбецької ділової та інвестиційної ради, повідомляє пресслужба президента Узбекистану.

У заході також взяли участь держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланник президента США Серджіо Гор, представники провідних американських компаній та банків.

Мірзійоєв зазначив, що узбецько-американські відносини досягли якісно нового рівня, насамперед завдяки підтримці президента США Дональда Трампа. У зв'язку з цим було наголошено на необхідності подальшого розширення економічних зв'язків на основі політичного партнерства.

Президент наголосив, що для подальшого розвитку промисловості та створення інфраструктури Узбекистану необхідно, щоб залучення інвестицій супроводжувалося впровадженням передових технологій, передачею знань і досвіду.

"У цьому контексті зазначено про наявність значного досвіду взаємодії з американським бізнесом. В Узбекистані працюють сотні компаній з американським капіталом, з якими ведеться співпраця у сферах промисловості, енергетики, транспорту, сільського господарства, освіти та нових технологій. Одночасно узбецькі компанії також починають інвестувати в економіку США", – йдеться в повідомленні.

Серед перспективних напрямів подальшого розширення партнерства визначено освоєння та глибоку переробку критично важливих мінералів із випуском високотехнологічної продукції, розвиток енергосистеми, створення центрів обробки даних, впровадження штучного інтелекту та цифрових рішень у промисловості, сільському господарстві, освіті та державному управлінні, а також освіта та підготовка кадрів.

З метою подальшого вдосконалення діяльності ради зазначено важливість зосередження зусиль на вирішенні трьох пріоритетних завдань.

"Перш за все, необхідно створити зрозумілі та передбачувані умови для американських підприємців. Інвестор, який приїжджає в Узбекистан, повинен мати можливість одразу розпочати бізнес, не витрачати час на адміністративні процедури. У цьому контексті відзначено перехід до нової моделі роботи з інвесторами за принципом "plug and play". Їм будуть запропоновані повністю підготовлені проєкти – з готовими майданчиками, підключеною інфраструктурою, усіма дозволами та документами", – йдеться у повідомленні.

Також узбецькі підприємці можуть виступати партнерами та розділяти інвестиційні ризики. Створено Фонд прямих інвестицій, який братиме участь у таких проєктах.

Наступним завданням визначено важливість спільного формування нових галузей економіки та центрів промислового й технологічного зростання.

Рада має перетворитися на стратегічний механізм довгострокового економічного партнерства двох країн. У зв'язку з цим запропоновано розробити програму торговельно-інвестиційного та технологічного співробітництва до 2035 року.