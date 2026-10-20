Атаки РФ призвели до відключень світла в 12 областях – "Укренерго"

Атаки РФ по енергетиці України, здійснені протягом минулої доби, призвели до нових знеструмлень одразу в 12 областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Внаслідок ворожих обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях", – йдеться в її повідомленні в Телеграм-каналі у вівторок.

Вона зазначила, що там, де дають змогу зробити це безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) повністю або частково знеструмлено 9 населених пунктів в Одеській та Дніпропетровській областях.

При цьому через сонячну погоду та активнішу роботу сонячних електростанцій споживання е/е знизилося: на ранок воно було на 2,6% меншим, ніж у понеділок.

Втім, графіки обмеження електропостачання будуть діяти в усіх регіонах до кінця доби, аби уникнути перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами. Як і було анонсовано раніше, обсяг відключень до 2 черг споживачів (до 8 годин без світла – ЕР)