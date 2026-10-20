УЧХ допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки у Хмельницькому

Український Червоний Хрест допомагав ліквідувати наслідки російської повітряної атаки у Хмельницькому.

"Хмельницький: команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Хмельницькій області працювала на місцях ліквідації наслідків атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери провели обхід території, щоб виявити постраждалих. Вони надавали людям першу домедичну та психологічну допомогу.

Волонтери також видали мешканцям матеріали (тарпаулін, плівку) для тимчасового перекриття пошкоджень в оселях.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки по житловій забудові у понеділок у Хмельницькому загинули дві людини, постраждали троє, з яких двох госпіталізували. Крім того, через російську повітряну атаку пошкоджено підприємство, автомобіль та лінію електропередач.