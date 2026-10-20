Четверо постраждалих внаслідок удару по Новій Водолазі у важкому стані

Станом на ранок вівторка у лікарнях залишаються 7 постраждалих внаслідок удару по Новій Водолазі (Харківська обл) напередодні, четверо з них у важкому стані.

"Серед постраждалих 15-річна дівчина у середньому стані; 6-річна дівчинка у важкому стані; 12-річний хлопчик у важкому стані; 34-річна жінка у середньої стані важкості; 7-річна дівчинка у середньому стані; 39-річний чоловік у важкому стані; 36-річна жінка у важкому стані", – повідомили журналістам у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

Як повідомлялося, 19 жовтня вдень російський БпЛА поцілив по центральному парку в Новій Водолазі. Шестеро людей, у тому числі двоє дітей, загинули, ще 15, серед яких 7 дітей, постраждали.