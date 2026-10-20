Зеленський готовий зустрітися з командою Трампа вже цього тижня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий зустрітися з командою президента США Дональда Трампа і обговорити з ними переговори.

"Учора ми спілкувалися з переговорною командою Трампа. Я сказав їм, що ми готові: якщо вони хочуть обговорити переговори та мирну угоду з Путіним, ми завжди відкриті до цього – попри все інше, адже мир є пріоритетом. Особисті питання залишаються особистими. Я готовий зустрітися з ними, можливо, вже цього тижня", – сказав Зеленський у інтерв'ю італійській газеті Corriera della sera.

Водночас, коментуючи зустріч Трампа і лідера КНР Сі Цзінпіня, президент зазначив, що "питання не лише в тому, чи зустрічаються вони з нами, чи без нас; на жаль, поступовий вихід Путіна з ізоляції вже розпочався".

"Це не перший такий крок. Утім, коли йдеться про Україну, ми хотіли б, щоб із нею радилися", – наголосив він.