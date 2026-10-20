Корецький: розблоковано частину видатків, насамперед на плани стійкості громад

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі розблоковано частину видатків, насамперед на плани стійкості громад, і згодом буде здійснено всі відкладені платежі.

"Разом з урядовцями, членами НКРЕКП і головою парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП зустрілися з керівниками громад і мерами міст на слуханнях Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Обговорили зокрема підготовку до зими, ситуацію в системі теплокомуненерго", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр нагадав, що рішення щодо початку опалювального сезону визначає кожна громада окремо з урахуванням температурного режиму.

За його словами, уряд виконав усі свої зобов'язання, парламент також ухвалив частину важливих законів для міжнародної фінансової допомоги, що дозволило розблокувати частину видатків, насамперед на плани стійкості громад.

"Крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі. Усвідомлюю і ціную щоденну роботу керівників громад", – написав Корецький.

Як повідомлялося, 29 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.

На поточному пленарному тижні серед іншого Верховна Рада: скасувала ПДВ-пільгу для посилок вартістю до EUR150 і внесла зміни до Митного кодексу для скасування цієї пільги; підтримала у 1-му читанні законопроєкт про обмеження вирахування відсотків за кредитами на рівні 30% EBITDA на вимогу МВФ та ЄС; ухвалила євроінтеграційний закон про базову соціальну допомогу; ухвалила необхідний для відкриття кластерів з ЄС закон щодо освітніх прав нацменшин.

Прем'єр також заявив, що до 15 жовтня Кабмін, як і обіцяв, ухвалив всі рішення, які були в зоні його відповідальності, для виконання зобов'язань перед партнерами і отримання міжнародного фінансування.

У свою чергу нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що від уряду ще очікується два законопроєкти: щодо реформи ДБР та щодо доступу до незалежної експертизи НАБУ та САП.