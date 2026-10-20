Віцепрезидент групи ЄІБ Карл Негаммер прибув до України для розширення фінансування прикордонної інфраструктури та підтримки бізнесу

Віцепрезидент групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Карл Негаммер у вівторок вранці прибув до України з триденним візитом, спрямованим на посилення підтримки економічного відновлення, розвитку інфраструктури та фінансування українського бізнесу, повідомила пресслужба ЄІБ агентству "Інтерфакс-Україна".

Візит триватиме з 20 до 22 жовтня і підкреслить на тлі посилення російських атак незмінну підтримку України з боку банку ЄС, його постійну присутність у країні та відданість її відбудові й зміцненню стійкості, йдеться у повідомленні.

Віцепрезидент Карл Негаммер планує зустрітися з представниками українського уряду, зокрема із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, а також із послами країн ЄС. Мета зустрічей – обговорити пріоритетні напрями інвестування та зміцнити співпрацю задля підтримки європейської інтеграції України.

Під час візиту заплановано укладення нових угод щодо модернізації інфраструктури пунктів пропуску на кордоні України з ЄС та Молдовою, що сприятиме спрощенню перетину кордону для людей і перевезення товарів. Водночас група ЄІБ через Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ), який входить до її складу, розширить співпрацю з українським банківським сектором, зокрема з ПроКредит Банком, щоб покращити доступ українських підприємств до фінансування, допомогти їм продовжувати діяльність і зберігати робочі місця.

Програма візиту передбачає низку заходів, які продемонструють конкретні результати інвестицій групи ЄІБ в Україні. Зокрема, заплановано офіційну передачу Києву нових автобусів та відкриття відновленої школи в Черкаській області, яка зазнала пошкоджень на початку війни. Віцепрезидент також відвідає підприємство, яке отримало підтримку групи ЄІБ, та об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Ці заходи дадуть змогу продемонструвати, як інвестиції за підтримки ЄС сприяють забезпеченню життєво важливих послуг, зміцненню енергетичної безпеки, підтримці економічної діяльності та покращенню повсякденного життя українських громад.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році обсяг фінансування ЄІБ на підтримку України сягнув понад EUR4,5 млрд. Ці кошти спрямовуються на нагальні потреби, забезпечення роботи життєво важливих служб, а також на відновлення та відбудову країни. Група ЄІБ розширила свою команду в Україні та продовжує посилювати присутність і реалізовувати інвестиції на підтримку країни.