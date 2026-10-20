Скеровано до суду справу про заволодіння понад 14,5 млн грн на фортифікаціях Запоріжжя – прокуратура

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо командира військової частини, начальника та офіцера відділення державних закупівель і двох цивільних осіб, які заволоділи понад 14,5 млн грн на фортифікаціях Запоріжжя.

В телеграм-каналі у вівторок Офіс генпрокурора інформує, що фігуранти у 2024 році організували схему заволодіння бюджетними коштами під час 19 закупівель геотекстилю, сталевих канатів, дроту та металевої сітки для облаштування фортифікаційних споруд.

Для цього, як уточнюють у відомстві, зловмисники використовували підконтрольні підприємства, фіктивні комерційні пропозиції та договори із завищеними цінами.

"Командир військової частини здійснював загальне керівництво, посадовці відповідали за документи й закупівлі, а цивільні учасники проводили фінансові операції та залучали підприємства. За окремими договорами гроші перераховували ще до фактичної поставки товарів", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, внаслідок закупівель за завищеними цінами державі завдано понад 14,5 млн грн збитків.

"Із цієї суми, за даними слідства, 10,5 млн грн легалізували через рахунки підконтрольних ФОПів і товариств, переказуючи кошти на інші рахунки та знімаючи готівку", – зазначають у відомстві.

В інтересах держави заявлено цивільний позов про відшкодування збитків. Також накладено арешт на земельні ділянки обвинувачених.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави та домашнього арешту.