На Запоріжжі ДБР викрило військовослужбовців, які продавали НРК в інтернеті

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які намагалися продати через інтернет наземний роботизований комплекс (НРК), що належав військовій частині.

"Організував оборудку командир інженерно-саперного взводу, який залучив до неї одного із солдатів", – повідомляє ДБР на сайті у вівторок.

Згідно з повідомленням, військовослужбовці виявили у "сірій зоні" роботизовану платформу без бойового модуля. В Бюро уточнюють, що раніше під час виходу на позиції комплекс підірвався на міні та був пошкоджений.

"Замість того щоб евакуювати НРК для ремонту та повернути військовій частині, фігуранти вирішили його продати. Вони вивезли комплекс та розмістили оголошення в інтернеті", – йдеться в повідомленні відомства.

В ДБР наголошують, що вартість нового комплексу в повній комплектації становить майже 2,7 млн грн, а пошкоджену платформу військовослужбовці погодилися продати за 350 тис. гривень та 500 літрів дизельного пального.

Працівники ДБР затримали фігурантів під час отримання грошей та передачі роботизованого комплексу покупцеві.

"Техніку вдалося повернути військовим", – зазначається в повідомленні.