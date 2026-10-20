Одна людина загинула і 9 дістали поранень за минулу добу на Донеччині - ОВА

Ворог за добу 30 разів обстріляв населені пункти Донеччини: 1 людина загинула і 9 дістали поранень, інформує очільник ОВА Вадим Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 296 людей, у тому числі 43 дитини.

"Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено автомобіль і мопед. У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 41 приватний будинок, 4 автомобілі та гараж. У Краматорську поранено 3 людини", – написав Філашкін у телеграм-каналі.

В Очеретиному Олександрівської громади поранено людину; у Дмитро-Дар'ївці поранено людину, пошкоджено вантажівку; у Знаменівці пошкоджено будинок; у Староварварівці пошкоджено 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та церкву, додав очільник ОВА.