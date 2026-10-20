СБУ та Нацполіція затримали рецидивістів, які за завданням ворога готували серію терактів у центрі Києва

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла серії терактів у Києві: затримано двох рецидивістів, які, виконуючи завдання ворога, планували знищити будівлі ТЦК у центрі столиці.

"Як з'ясувало розслідування, зловмисники розглядали декілька варіантів терористичних атак. Серед іншого, вони вивчали можливість обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх "коктейлями Молотова" чи бойовими гранатами, або ж підірвати за допомогою саморобних бомб", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Правоохоронці завчасно викрили злочинні наміри і затримали обох фігурантів, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційних "цілей".

За матеріалами справи, завдання ворога виконували двоє рецидивістів.

"Зокрема, йдеться про мешканця Чернігівщини, який раніше був засуджений за вбивство, а також його спільника з Сумської області, з яким вони раніше відбували покарання в одній колонії", – уточнюють в українській спецслужбі.

За інформацією відомства, готуючись до злочину, фігуранти мали задіяти третього спільника.

"Задокументовано, як двоє зловмисників на власному авто об'їжджали місто та фіксували на телефонну камеру локації режимних об'єктів, наявність там охорони і камер відеоспостереження. Крім того, вони вивчали шляхи відходу від кожного із потенційних об'єктів", – зазначають в СБУ.

Під час затримання в автомобілі одного з учасників злочинної групи виявлено бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави.

Третьому спільнику, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.