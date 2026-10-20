Раніше засуджений за хабар військовослужбовець ТЦК побив до смерті мобілізованого у Львові – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів Львівського ТЦК та СП, який разом з іншими працівниками ТЦК до смерті побив мобілізованого чоловіка, повідомляє ДБР.

В повідомленні відомства на сайті у вівторок зазначається, що в серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав цього військовослужбовця ТЦК винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами.

Тоді, як уточнюють в Бюро, суд призначив йому покарання, не пов'язане з позбавленням волі, однак уже у вересні військовослужбовець став фігурантом нового кримінального провадження.

"Разом з іншими працівниками ТЦК він бив мобілізованого кулаками та ногами по тулубу і грудній клітці. Чоловік у цей час лежав на підлозі зі скутими за спиною руками та не міг захиститися. Сам підозрюваний завдав йому щонайменше двох ударів ногою", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДБР, після побиття потерпілого силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК у Львові, звідти його згодом забрала швидка допомога.

"У лікарні медики виявили у чоловіка численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося", – наголошують у Бюро.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК України).

Тепер, як зауважують у відомстві, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави.

Наразі слідчі встановлюють усіх працівників ТЦК, причетних до побиття, та з'ясовують обставини загибелі чоловіка.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.