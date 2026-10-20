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РФ вдарила одразу по трьох енергооб'єктах "ДТЕК" на Одещині

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РФ вдарила одразу по трьох енергооб'єктах "ДТЕК" на Одещині

Уночі 20 жовтня РФ вдарила одразу по трьох об'єктах "ДТЕК" в Одеській області, повідомив енергохолдинг.

"Ворог продовжує нищити розподільні мережі Одещини, щоб унеможливити передачу світла в оселі. Цієї ночі під ударом опинилися три об'єкти "ДТЕК", – написала компанія в Телеграм-каналі у вівторок.

Вона зазначила, що частину домівок уже вдалося перезаживити, а ще 32,7 тис. родин залишаються без світла.

"Наші бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – наголосив "ДТЕК".

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Редактор · Енергетика
#дтек #збитки #обстріли
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