РФ вдарила одразу по трьох енергооб'єктах "ДТЕК" на Одещині

Уночі 20 жовтня РФ вдарила одразу по трьох об'єктах "ДТЕК" в Одеській області, повідомив енергохолдинг.

"Ворог продовжує нищити розподільні мережі Одещини, щоб унеможливити передачу світла в оселі. Цієї ночі під ударом опинилися три об'єкти "ДТЕК", – написала компанія в Телеграм-каналі у вівторок.

Вона зазначила, що частину домівок уже вдалося перезаживити, а ще 32,7 тис. родин залишаються без світла.

"Наші бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – наголосив "ДТЕК".