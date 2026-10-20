Російські дрони цілили по енергооб'єктах і цивільній інфраструктурі Волині, пошкоджено СТО, автостоянку та склади "Епіцентру" – ОВА

Російські війська під час нічної атаки спрямовували реактивні безпілотники типу "Шахед" на об'єкти електроенергетики та цивільну інфраструктуру Волинської області, зокрема в Ковелі пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажівок із напівпричепами та складські приміщення "Епіцентру", повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Романюк.

"Фактично щогодини ворог спрямовував на нашу область реактивні БпЛА типу "Шахед". Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 безпілотників, декілька з яких згодом вийшла на територію Львівської області", – зазначив Романюк у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами, а також складські приміщення на території "Епіцентру".

"Найголовніше – попри чергову важку ніч, на Волині немає загиблих і травмованих", – наголосив очільник ОВА.

Він також повідомив, що станом на 9:00 вівторка майже вся область зі світлом. Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району.