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Зеленський обговорив із Рубіо потреби України в перехоплювачах балістики, ранньому попередженні про атаки РФ та Starlink/Starshield

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Зеленський обговорив із Рубіо потреби України в перехоплювачах балістики, ранньому попередженні про атаки РФ та Starlink/Starshield
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Марко Рубіо обговорили забезпечення України перехоплювачами балістичних ракет, раннє попередження про російські балістичні атаки та відновлення Starlink/Starshield.

"Говорив з Марко Рубіо, і це було предметно – по тих питаннях, які мають значення. Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію", – написав Зеленський у вівторок, коментуючи розмову.

За словами президента, одним із ключових питань є забезпечення України перехоплювачами балістичних ракет, необхідними для захисту життя. Також сторони обговорили раннє попередження про російські балістичні атаки та відновлення Starlink/Starshield.

"Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей", – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що домовився з Рубіо невдовзі знову сконтактувати для обміну актуальною інформацією. "Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!" – додав президент.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#розмова #потреби #сша
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