Ultramarket в ТРЦ Cosmo Multimall відновлює роботу у звичному режимі

Гіпермаркет Ultramarket в столичному ТРЦ Cosmo Multimall (вул.Вадима Гетьмана, 6) відновлює роботу у звичному режимі, повідомила мережа у Facebook.

"20 жовтня Ultramarket знову працюватиме у звичному режимі. Перед відновленням роботи наша команда зробила все від нас залежне, щоб подбати про безпеку відвідувачів. Фахівці перевірили об'єкт і підтвердили, що він безпечний для перебування. На щастя, ніхто не постраждав. На території ТРЦ Cosmo Multimall є укриття, яким можна скористатися під час повітряної тривоги", – йдеться у дописі компанії.

Як повідомлялося, внаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Найбільше руйнувань зазнав блок "А" та "В" торгового центру. Зокрема, було сильно пошкоджено перехід між блоками, проте сама конструкція мосту витримала і не обвалилася. Наразі перехід між блоками закритий. Перехід з корпусу в корпус здійснюватиметься по вулиці, зазначили в Cosmo Multimall у коментарі RAU. Блок "С" зазнав незначних руйнувань.

За інформацією ТРЦ відомо, що пошкоджено один з кінозалів кінотеатру Kinoman та контактний зоопарк "Звірополіс". Є пошкодження вітрин магазинів Duna, Tommy Hilfiger, Roshen та інших. Також майже повністю зруйновано кафе CAO, яке розташовувалося у блоці "В", його потрібно повністю відновлювати. Льодову арену Fifty Ice та гіпермаркет Ultramarket не зачепило.

Ultramarket (до ребрендінгу МегаМаркет) – мережа гіпермаркетів бізнесмена Олега Вишнякова, наразі в ній чотири гіпермаркети.