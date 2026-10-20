Четверо загиблих, 27 травмованих на Київщині через атаки ворога – поліція

Київська область зазнала масованої атаки ворога: четверо загиблих, 27 травмованих людей, повідомляє Нацполіція області.

"Упродовж доби окупанти атакували Київщину ракетами та безпілотниками. Під ударами опинилися Бучанський, Обухівський та Вишгородський райони. На жаль, загинули четверо людей. Ще 27 осіб отримали травми, серед них – діти", – йдеться у повідомленні у телеграм ранком у вівторок .

У Бучанському районі пошкоджено 199 приватних будинків, 25 багатоповерхівок, автомобілі, магазини, складські приміщення, комерційні заклади. Один приватний будинок знищено. Загинула жінка, 21 людина постраждала, серед них вісім дітей.

На Вишгородщині пошкоджень зазнали складські приміщення, житловий будинок і транспортні засоби.

В Обухівському районі пошкоджено складські приміщення. Загинули троє людей, ще шестеро травмовані, інформує поліція.