У Києві відновили рух поїздів метро на пошкодженій ділянці червоної гілки метро, проте станція метро "Чернігівська" тимчасово не працює, повідомляє Комунальне підприємство "Київський Метрополітен".

"Рух поїздів на "червоній" лінії метро між станціями "Академмістечко" – "Лісова" відновлено Сьогодні вранці поїзди на "червоній" лінії знову курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова", також станція "Лісова" відновила роботу у звичайному режимі", – повідомляє КП "Київський метрополітен" у Телеграм.

Станція метро "Чернігівська" тимчасово не працює для пасажирських перевезень. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. Поїзди проїжджатимуть повз неї без зупинки.

Раніше, внаслідок російського масованого обстрілу у Києві було пошкоджено фасад станції "Чернігівська" та колії Київського метрополітену.