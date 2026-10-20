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РФ завдала ударів по енергетичних об'єктах на Одещині – ОВА

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РФ завдала ударів по енергетичних об'єктах на Одещині – ОВА

Вночі Росія атакувала енергетичні об'єкти на Одещині, через це у окремих районах області наявні проблеми із електропостачанням, постраждалих немає, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі внаслідок російської атаки на Одещину зазнали пошкоджень об'єкти енергетики. Постраждалих немає. Через ворожі удари в окремих районах області виникли перебої з електропостачанням. Фахівці вже працюють над його відновленням. Критична інфраструктура працює від резервних джерел живлення", – написав Кіпер у Телеграм.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/22253

#одещина #енергетика
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