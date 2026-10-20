Ворог атакував Ізюм на Харківщині, постраждали п'ятеро людей – ДСНС

У вівторок вночі Росія атакувала Ізюм на Харківщині, під ударом опинився житловий сектор та цивільна інфраструктура міста, унаслідок атаки виникли чотири пожежі, п'ятеро людей постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок російської атаки на Ізюм постраждали п'ятеро людей. Сьогодні вночі ворог атакував ударними БПлА житловий сектор і цивільну інфраструктуру міста Ізюм. Унаслідок влучань виникли чотири осередки пожеж", – повідомляє ДСНС у Телеграм.

У приватному секторі горіли житлові будинки, господарські та інші надвірні споруди, а також адміністративна будівля. Пошкодження були зафіксовані на житлових та інших будівлях та на легкових автомобілях. На місцях працювали підрозділи ДСНС.