Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог атакував Ізюм на Харківщині, постраждали п'ятеро людей – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
Ворог атакував Ізюм на Харківщині, постраждали п'ятеро людей – ДСНС
Фото: ДСНС Харківщини

У вівторок вночі Росія атакувала Ізюм на Харківщині, під ударом опинився житловий сектор та цивільна інфраструктура міста, унаслідок атаки виникли чотири пожежі, п'ятеро людей постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок російської атаки на Ізюм постраждали п'ятеро людей. Сьогодні вночі ворог атакував ударними БПлА житловий сектор і цивільну інфраструктуру міста Ізюм. Унаслідок влучань виникли чотири осередки пожеж", – повідомляє ДСНС у Телеграм.

У приватному секторі горіли житлові будинки, господарські та інші надвірні споруди, а також адміністративна будівля. Пошкодження були зафіксовані на житлових та інших будівлях та на легкових автомобілях. На місцях працювали підрозділи ДСНС.

 

#постраждалі #харківщина #дснс
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

Троє поліцейських і троє військовослужбовців дістали поранення внаслідок стрілянини у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної …

Читати