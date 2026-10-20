Кількість загиблих в Обухівському районі внаслідок російської атаки зросла до трьох людей – ОДА

Внаслідок ворожої атаки по підприємству в Обухівському районі Київської області у понеділок ввечері кількість загиблих зросла до трьох, тіла загиблих знайшли під час ліквідації наслідків атаки, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграм.

"На жаль, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на підприємство в Обухівському районі зросла до трьох людей. Ворог убив чоловіка та двох жінок", – йдеться у повідомленні.

Тіла загиблих було виявлено під час ліквідації наслідків атаки. Пожежу на підприємстві ліквідували і наразі тривають роботи з розбирання завалів.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Жодні слова не втамують болю від втрати близьких", – написав Ткаченко.

Як повідомлялося раніше, одна людина загинула, ще шестеро постраждали в результаті ворожої атаки на підприємство в Обухівському районі Київської області.