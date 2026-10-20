Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість загиблих в Обухівському районі внаслідок російської атаки зросла до трьох людей – ОДА

1 хв читати
Додати як джерело

Внаслідок ворожої атаки по підприємству в Обухівському районі Київської області у понеділок ввечері кількість загиблих зросла до трьох, тіла загиблих знайшли під час ліквідації наслідків атаки, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграм.

"На жаль, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на підприємство в Обухівському районі зросла до трьох людей. Ворог убив чоловіка та двох жінок", – йдеться у повідомленні.

Тіла загиблих було виявлено під час ліквідації наслідків атаки. Пожежу на підприємстві ліквідували і наразі тривають роботи з розбирання завалів.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Жодні слова не втамують болю від втрати близьких", – написав Ткаченко.

Як повідомлялося раніше, одна людина загинула, ще шестеро постраждали в результаті ворожої атаки на підприємство в Обухівському районі Київської області.

 

#загиблі #київщина
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

Троє поліцейських і троє військовослужбовців дістали поранення внаслідок стрілянини у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної …

Читати