РФ уночі атакувала Україну 165 дронами, ППО знешкодила 115 цілей – Повітряні сили

Сили оборони України у ніч з понеділка на вівторок знешкодили 115 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 30 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 20 жовтня (з 18:00 19 жовтня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S-8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське та з акваторії Азовського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 13 локаціях.

"20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває", – додали в командуванні.