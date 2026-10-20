Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 1578 БпЛА – Генштаб

Сили оборони України за добу ліквідували 1560 окупантів, 42 артилерійські системи, 5 бронемашин, 1578 БпЛА, а також 293 авто та чотири одиниці спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.26 склали: особового складу – близько 1 568 720 (+1560) осіб, танків – 12 425 (+9); бойових броньованих машин – 25 570 (+5); артилерійських систем – 51 359 (42); РСЗВ – 2 227 (+3); засоби ППО – 1 714 (+0); літаків – 449 (+0); гелікоптерів – 356 (+0); наземних робототехнічних комплексів – 2 986 (+12); БПЛА оперативно-тактичного рівня – 571 572 (+1578); крилаті ракети – 5 138 (+4); кораблі/катери – 35 (+0); підводні човни – 2 (+0); автомобільна техніка та автоцистерни – 164 871 (+293); спеціальна техніка – 4 842 (+4)", – йдеться у повідомленні.