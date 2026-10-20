20 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

20 жовтня в Україні відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара, День фармацевта, Міжнародний день лінивців, Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день профілактики остеопорозу.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Артемія.

День 1701 Російська агресія - Day 1701 Russian aggression

Міжнародний день кухаря і кулінара

Це свято було засноване Всесвітньою асоціацією кухарів 2004 року з метою відзначити внесок кухарів і кулінарів у розвиток гастрономії та популяризацію професії кухаря.

Всесвітній день боротьби з остеопорозом

Подія була створена 1999 року з ініціативи ВООЗ і Національного товариства остеопорозу у Великій Британії. Остеопороз - невиліковне прогресивне захворювання, яке вражає опорно-рухову систему, деформує і знижує щільність кісток. У перекладі з грецької цей термін означає "пориста кістка".

Міжнародний день авіадиспетчера

Авіадиспетчери відіграють важливу роль у координації руху повітряного судна, щоб уникнути зіткнень і гарантувати безпечну посадку.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Казімежа (Казиміра, Казимира) Єжи Адольфа Твардовського (1866-1938), польського філософа, логіка, психолога, педагога, засновника Львівсько-варшавської філософської школи;

120 років від дня народження Ангела Тошкова Тодорова (1906-1993), болгарського поета, літературознавця, перекладача, критика, громадського діяча, який популяризував твори українських поетів у Болгарії;

100 років від дня народження Костянтина Володимировича Філатова (1926-2006), українського живописця;

80 років від дня народження Ельфріде Єлінек (1946), австрійської письменниці лауреатки Нобелівської премії у галузі літератури (2004);

40 років від дня народження Антона Родіонова (1986-2014), військовослужбовця, учасника російсько-української війни;

30 років від дня народження Ігоря Польового (1996-2024), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1924 - У Харкові відкрито першу в УРСР радіостанцію.

1930 - Розстріляний більшовиками генерал-хорунжий УНР Юрій Тютюнник;

1939 - Народився український письменник, державний і громадський діяч Леонід Вернигора;

1945 - Уперше жінкам Французької республіки надано виборче право;

1947 - Комісія з розслідування антиамериканської діяльності почала слухання щодо проникнення комуністів у Голлівуд;

1953 - У США вийшла друком антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом";

1959 - Степана Бандеру поховали на мюнхенському кладовищі Вальдфрідгоф;

1993 - Парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні;

2007 - Прем'єра в Україні серії "Obsoletely Fabulous" мультсеріалу Футурама.

Церковне свято

Святого великомученика Артемія

Цього дня відзначається пам'ять Артемія Антіохійського - християнського святого, який жив у 4 столітті. Згідно з переказами, Артемій був воєначальником за часів імператора Костянтина Великого і його сина Констанція. За старанну службу правителі нагородили його посадою намісника Єгипту. Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник і почав гоніння на християн, Артемій виступив із критикою його дій. За це його заарештували і піддали тортурам.

Попри численні муки, на які прирекли його язичники, святий не зрікся своєї віри. Зрештою, Артемія обезголовили. Його тіло антіохійська диякониса Аріста перевезла до Константинополя, де святого поховали в храмі Іоанна Предтечі. Частинка мощей мученика 1073 року потрапила до Києво-Печерського монастиря.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея.

З прикмет цього дня:

З дуба впало багато жолудів — до великого урожаю хліба наступного року; Дерева ще не скинули все листя — зима почнеться не раніше, ніж за 30 днів; Почути грім — зима буде безсніжною; Гарна погода — вона протримається ще до 10 листопада.

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У наступні дві доби в Україні очікуються дощі, на сході та півдні місцями туман