Адміністрація Трампа затримує схвалення передачі ракет Patriot Україні на тлі загострення відносин із Києвом – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа тримає без розгляду трансфер зенітних ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot для України від країн-партнерів, що збігається з різким погіршенням дипломатичних відносин між Вашингтоном і Києвом через розбіжності щодо ударів по нафтопереробних заводах РФ, повідомило видання The Washington Post.

"Знову ж таки, протягом ночі відбувся напад Росії балістичними ракетами кількома хвилями, і знову не було жодного попередження від наших партнерів", – написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі, наголосивши на неприпустимості блокування постачання засобів протиповітряної оборони.

За даними американських чиновників, передача озброєння від дружніх до України держав вимагає офіційного схвалення міністра оборони США Піта Гегсета, оскільки системи виробляються у США і підпадають під правила експортного контролю. Посадовці зазначають, що Гегсет поки що формально не відхилив ці заявки, але й не здійснив необхідних кроків для їх погодження. На тлі цього українські представники раніше заявляли про критичний дефіцит та залишок "лише кількох" ракет-перехоплювачів у своєму арсеналі.

Ситуація загострилася на тлі публічних розбіжностей між лідерами двох країн. Президент США Дональд Трамп розкритикував українського керівника та припустив необхідність заміни переговорника від України, звинувачуючи Київ у продовженні атак на російські нафтопереробні підприємства, які, за словами Вашингтона, впливають на світові ціни на дизельне паливо. Натомість українська сторона наголошує, що такі дії є єдиним дієвим інструментом тиску на Кремль через триваючі російські удари по критичній інфраструктурі перед зимою.

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи ситуацію, наполягає на необхідності зосередження на припиненні війни та запевняє, що в обміні розвідувальними даними між Вашингтоном і Києвом не було пауз, а нещодавні збої у системах раннього оповіщення про балістичні загрози стали наслідком "проблеми з програмним забезпеченням", яку наразі розслідує Європейське командування США.

Водночас у Вашингтоні зростає внутрішньополітична дискусія: частина впливових законодавців-республіканців, зокрема сенатор Роджер Вікер та конгресмен Майкл Маккол, виступили з критикою рішень Білого дому щодо помноження санкційного тиску на РФ та закликали адміністрацію підтримати взаємне припинення вогню в енергетичній сфері без блокування оборонної допомоги Україні.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/politics/2026/10/19/amid-deteriorating-relations-washington-holds-up-patriots-kyiv/