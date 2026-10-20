Російський БпЛА влучив у житловий будинок у Сумах – в.о. міського голови

У вівторок вночі російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок близько 2 години ночі, внаслідок удару виникла пожежа, повідомив виконувач обов'язків міського голови міста Суми Артем Кобзар.

"Сьогодні близько 2:00 зафіксовано влучання ворожого БпЛА в багатоквартирний будинок у Зарічному районі нашого міста. Внаслідок удару виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби", – написав Кобзар у Телеграм.

Інформація щодо наслідків влучання уточнюється.

Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/6067