Віцепрезидент США Венс назвав Україну партнером у певному сенсі і закликав припинити удари по енергетиці РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс визначає Україну як державу-партнера при збереженні періодичних розбіжностей у національних інтересах і вважає, що Київ має припинити удари по об'єктах російської енергетики та нафтопереробки, сказав він у інтерв'ю американському журналісту.

"Вони, безумовно, є партнером у певному сенсі, але я думаю, що ми час від часу маємо певні розбіжності в інтересах... Ми співпрацюємо з ними в деяких питаннях, ми продовжуватимемо працювати з ними над деякими речами, проте я вважаю, що вони повинні припинити бомбардувати російську енергетику", – сказав Венс під час розмови на борту літака.

Пояснюючи причину незгоди Вашингтона з атаками Збройних сил України на російську нафтопереробну інфраструктуру, віцепрезидент США наголосив, що удари по підприємствах із виробництва дизельного пального у РФ призводять до зростання вартості енергоносіїв для американських споживачів.

Водночас, відповідаючи на уточнювальне запитання ведучого щодо різниці між статусами "партнера" та "союзника", Венс вказав на відсутність формального оборонного альянсу між Сполученими Штатами та Україною. Він також нагадав, що Україна перебуває поза межами НАТО, і висловився проти приєднання Києва до Північноатлантичного альянсу в майбутньому.

Разом із тим віцепрезидент США схвально відгукнувся про український народ і спрогнозував, що Вашингтон та Київ продовжать спільну роботу за низкою напрямів, хоча в окремих питаннях позиції обох держав залишатимуться протилежними.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Newsmax розкритикував відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи, заявивши, що такі дії підвищують світові ціни на нафту та дизельне пальне. Зі свого боку президент України Володимир Зеленський пояснював відновлення атак тим, що РФ проігнорувала оголошене США енергетичне перемир'я і продовжила масовані обстріли української енергосистеми.

Джерело: https://t.me/ClashReport/101982

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