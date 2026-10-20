США тимчасово збережуть захист від депортації для понад 100 тис. українців – ЗМІ

Іммігранти з України та Судану продовжать легально жити і працювати у Сполучених Штатах після закінчення в понеділок офіційного терміну дії їхнього тимчасового захисту до ухвалення окремого рішення американською владою, повідомив телеканал CNN із посиланням на Міністерство внутрішньої безпеки США.

"Оголошення щодо тимчасового захисту для українців та суданців будуть зроблені у відповідний час", – цитує видання речника відомства.

Згідно з федеральними даними станом на березень 2025 року, учасниками програми тимчасового захисту у США є понад 100 тис. громадян України та понад 1,79 тис. громадян Судану. Термін дії статусу для громадян обох держав спливав у понеділок.

Тимчасовий захист є формою гуманітарної підтримки, яка надає іноземцям, що рятуються від бойових дій, стихійних лих або гуманітарних криз, право на тимчасове перебування та працевлаштування у США із захистом від видворення.

Як зазначає CNN, адміністрація президента США Дональда Трампа на початку 2026 року вже застосувала аналогічний підхід щодо громадян Сальвадору, дозволивши їм користуватися захистом до окремого оголошення. Водночас представники чинної адміністрації неодноразово наголошували на виключно тимчасовому характері таких дозволів і критикували попередні уряди за їх багаторазове продовження.

Як повідомлялося, у межах політики обмеження імміграції адміністрація Трампа раніше припинила дію програми тимчасового захисту для низки держав. Зокрема, у червні 2026 року Верховний суд США дозволив Білому дому скасувати тимчасовий захист від депортації для сотень тисяч громадян Гаїті та Сирії, внаслідок чого іноземці, які втратили цей статус, опинилися під загрозою затримання та видворення з країни.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/10/18/politics/ukraine-sudan-temporary-protected-status