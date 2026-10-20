Віткофф і Кушнер планують цього тижня зустрітися із Зеленським у Норвегії – ЗМІ

Спеціальний посланець США Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер мають намір цього тижня відвідати Норвегію для участі в наступному раунді переговорів щодо припинення війни в Україні за очікуваної участі президента Володимира Зеленського, повідомило агентство Reuters.

"Усе це свідчить про те, що було прийнято якесь політичне рішення щодо уповільнення нашої підтримки", – процитувало видання заяву Зеленського у телеграм-каналі від понеділка, зазначивши, що нова зустріч готується на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Києвом.

За даними співрозмовників агентства, наразі графік візиту до Норвегії є попереднім і може змінитися. Білий дім залишив запит журналістів про коментар щодо запланованих переговорів без негайної відповіді.

Як пише Reuters, українська сторона пов'язує політичне рішення США зі зниженням швидкості роботи військової супутникової системи Starshield компанії SpaceX, обмеженням обміну розвідувальними даними та затримкою постачання ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot, оплачених іншими державами. За словами одного з джерел видання, міністр оборони США Піт Гегсет досі утримується від погодження поставки останнього пакета американського озброєння, придбаного союзниками по НАТО в межах програми PURL, водночас співрозмовник утримався від уточнення щодо наявності в цьому пакеті ракет до Patriot. У Пентагоні залишили запит агентства без відповіді, а американські посадовці раніше відкидали звинувачення Києва.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського у відмові від мирних переговорів із Росією та у понеділок публічно припустив, що українському лідеру час знайти іншого переговорника.

Як повідомлялося, Збройні сили України використовують термінали Starshield для бойового зв'язку та операцій із безпілотниками за дозволом Міністерства оборони США, яке має відповідний контракт із компанією SpaceX. Українські урядовці заявляли, що обмеження швидкості Starshield ускладнило перехоплення російських повітряних цілей і призвело до жертв серед цивільного населення. Минулого тижня Reuters повідомляло, що розпорядження про обмеження роботи системи надійшло з Білого дому, а генеральний директор SpaceX Ілон Маск у соцмережі X зазначив, що системи Starshield належать і контролюються урядом США, тому будь-які ліміти швидкості чи використання визначаються американськими військовими або президентом.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-officials-plan-travel-norway-ukraine-talks-sources-say-2026-10-19/