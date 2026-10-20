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Сенатор США вимагаэ від SpaceX пояснень щодо обмежень на роботу StarLink в Україні

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Сенатор від демократичної партії США Кріс Кунс звернувся до компанії SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска з вимогою відповісти хто наказав запровадити обмеження на роботу StarLink в Україні, написав він у Х.

"Оскільки Трамп продовжує схилятися перед Путіним, він наражає Україну на ще більшу небезпеку в її боротьбі за свободу, обмежуючи доступ до технології, яку Україна використовує для перехоплення російських ракетних атак, наражаючи на небезпеку незліченні українські життя та підриваючи здатність України захищати себе. Ми вимагаємо відповідей від SpaceX щодо того, хто наказав запровадити ці обмеження і чому" – йдеться у повідомленні.

Раніше, засновник компанії SpaceX Ілон Маск особисто звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією обмежити швидкість роботи супутникового зв'язку Starlink для українських військових, повідомляло видання The Telegraph.

Джерело: https://x.com/ChrisCoons/status/2112257451441402348?s=20

#сенатор #сша
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