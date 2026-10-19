Трамп звинуватив Зеленського за затягування війни і допустив вихід із переговорів з РФ у разі провалу

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у відсутності бажання припиняти війну та заявив про готовність у будь-який момент перервати поточні переговори із президентом РФ Володимиром Путіним у разі їх безрезультатності, відповідну заяву глава Білого дому зробив під час спілкування з журналістами у понеділок.

"Зеленський – це людина, яка мала б припинити цю війну ще дуже давно. Якби він послухав мене, він би уклав значно кращу угоду ще дуже давно, і залишилися б живими ще мільйон людей", – сказав Трамп у своєму коментарі ЗМІ.

На думку американського президента, Зеленський ускладнює переговорний процес і демонструє відсутність прагнення зупинити бойові дії, тоді як метою США є припинення загибелі людей.

Також Трамп повідомив, що Вашингтон наразі продовжує діалог із Путіним щодо врегулювання війни в Україні й уникає зриву переговорного процесу на півдорозі. Разом із тим глава Білого дому наголосив, що має повне право негайно зупинити ці переговори або переглянути рішення в будь-який момент, якщо процес виявиться безрезультатним.

Відповідаючи на запитання щодо можливості проведення тристоронньої зустрічі за участю лідера КНР Сі Цзіньпіна ("Xi Jinping") для обговорення українського питання, президент США відкинув потребу в такому форматі саме заради України, висловивши переконання, що Росія та Китай наразі поводяться стримано щодо цього конфлікту.

Джерело: https://t.me/ClashReport/101957

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