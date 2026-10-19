Зеленський провів онлайн-зустріч із двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із двопартійною делегацією Сенату та Палати представників США, повідомила його пресслужба.

Глава держави зауважив, що Україна досі стикається з обмеженням швидкості роботи сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту.

"Ми досі не маємо пояснень щодо цього. На жаль, лише чуємо різні дивні історії", – зазначив президент.

За словами Зеленського, обмеження швидкості Starlink і Starshield підриває фронтову логістику, українські мідлстрайки та здатність захищатися від "шахедів".

"Найскладніше збивати реактивні "шахеди". Саме тому нам потрібно, щоб Starlink і Starshield працювали на вищих швидкостях", – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що атаки Росії стали більш жорстокими та підлими й Україна не отримала від партнерів жодного попередження про першу хвилю балістичних обстрілів минулої ночі.

"Я кажу передусім про американську систему раннього попередження про ракетні загрози. Це вже третій випадок за короткий період, коли ми не отримали такого попередження про балістичні ракети. І ми не отримали жодного чіткого пояснення від наших партнерів, наших стратегічних партнерів, від Вашингтона, чому це відбувається", – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі окремо обговорили посилення протиповітряної оборони України, зокрема прискорення постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot у межах програми PURL.

Глава держави також поінформував про контакти з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Глава держави зазначив, що росіяни не планують припиняти війну та готують на зиму нові атаки. За словами Зеленського, Україна підтримала Президента США Дональда Трампа в питанні енергетичного перемир'я, але Росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Джерело: https://president.gov.ua/news/prezident-proviv-onlajn-zustrich-iz-dvopartijnoyu-ta-dvopala-106957